Spielend zu Geld kommen Planspiel Börse startet wieder

An der Börse richtig Geld zu machen, ist der Traum vieler Leute. Schüler der weiterführenden Schulen in Mettmann, Erkrath, Wülfrath und Heiligenhaus können diesen Traum in den kommenden Wochen leben – mit 50.000 Euro Spielgeld. Die Kreissparkasse Düsseldorf lädt zu einer neuen Runde des Planspiels Börse ein. Es ist Europas größtes Börsenspiel, bei dem man auf Basis realer Börsenkurse Wertpapiere kaufen und verkaufen kann, um am Spielende neu erworbenes Wissen und möglichst einen Wertzuwachs im Depot vorweisen zu können. Die Anmeldephase ist eröffnet, und es dürfte wieder spannend sein, wer am Ende die Nase vorne haben wird.