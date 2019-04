Mettmann : Bürger fordern Pläne für Jubiläumsplatz

Mettmann Bei der Mobilen Redaktion der RP diskutierten Bürger, Politik und Verwaltung über die Neugestaltung der Innenstadt.

Dabei war viel Neues zu erfahren: Die Planungen für die Mühlenstraße sind in trockenen Tüchern, die Aufträge können vergeben werden. Der ursprünglich angedachte Start am 6. Mai sei jedoch „nicht mehr zu halten“, sagte Dezernent Kurt-Werner Geschorec. Daher soll es voraussichtlich erst Mitte Mai losgehen. Die Bauzeit schätzt Geschorec auf „maximal sechs Monate“ ein.

Doch an dem Nachfolger des „Waschbretts“ scheiden sich die Geister. „Da kann man eigentlich nur auf den Klimawandel hoffen, dass es schön bleibt“, sagte Ute Stöcker (CDU) mit Blick auf das am Königshof-Platz ebenfalls nur lückenhafte Blätterdach. Klar wurde im Laufe der Diskussion, dass viele Mettmanner den Platz unter dem Waschbrett als überdachten Treffpunkt behalten hätten. Ingo Grenzstein von „Mettmann-Impulse“ gab außerdem zu bedenken, dass vor Neugestaltung des Platzes für Gas- und Elektroanschlüsse gesorgt werden sollte.

Handlungsbedarf wurde auch bei der Beschilderung gesehen: Hinweise auf die touristisch so reizvolle Oberstadt fehlen, „da kann man noch was machen“, sagte Dinkelmann. Zugleich sicherte er zu, dass durch den Umbau der Mühlenstraße „Sichtachsen geöffnet werden. Wir bekommen einen schönen, grünen Platz, der auch attraktiv ist.“ Das sieht auch Jan Söffing (FDP) so: „Besucher der Stadt, die vom Regiobahn-Haltepunkt kommen, gehen über Breite Straße und Mühlenstraße. Sie werden eine Öffnung erleben. Der Platz, auf dem jetzt noch das Waschbrett steht, wird ebenerdig. Dann haben wir auch die Großzügigkeit.“

Die zweite Hälfte der Diskussionsveranstaltung widmete sich dem Zustand des Jubiläumsplatzes. „Wir haben hier eine Steinwüste geschaffen. Hier ist noch zu wenig für Kinder und Jugendliche geschehen“, sagte Jürgen Gutt (Piraten/Linke). „Der Jubiläumsplatz ist mit dem Entfernen des Verkehrs noch nicht gerettet“, stimmte Bürgermeister Thomas Dinkelmann zu. Antonio Nicoli regte an, Spielgeräte auf den Jubiläumsplatz zu setzen. „Das muss auch gestalterisch ansprechend sein. Darüber können wir nachdenken“, sicherte Geschorec zu. Eine Überdachung des Jubiläumsplatzes scheitere hingegen an der Statik, da sich unter dem Jubi die Tiefgarage befindet: „Wir müssten Stützen verbreitern und Fundamente verstärken“, sagte Geschorec. Und weil ein Teil der Fläche der Kreissparkasse gehöre, sei dies wohl kaum umzusetzen. Hertha Rössler, die mit dem Rollator zur Mobilen Redaktion gekommen war, erinnerte an die Bedürfnisse gehbehinderter Menschen. „Ein Handlauf an den Treppen wäre schon allerhand“, mahnte sie. Und Rolf Henningsen forderte, öffentliche Toiletten nicht zu vergessen. Darum habe sich die Stadt bereits bemüht, eröffnete Geschorec; sie habe dabei auf einen Sponsor oder Werbepartner gehofft, um die Kosten nicht selbst tragen zu müssen. „Doch es hat sich kein Partner gefunden, der dazu bereit ist.“