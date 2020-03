Politische Beschlussbildung in Mettmann : Piraten zweifeln Rechtmäßigkeit an

Mettmann Die Fraktionen fordern, dass einige Ausschüsse neu geordnet werden müssen.

(arue) Die Fraktion der Piraten/Linke im Rat der Stadt Mettmann stellt die Rechtmäßigkeit der Ausschüsse in Frage. Ihr geht es darum, dass die Ausschüsse eine so genannte Spiegelbildlichkeit des Rates aufweisen müssen. Damit ist gemeint, dass die Stimmenanteile der einzelnen Fraktionen in den Ausschüssen in ihrer Größe und ihrem Verhältnis den Stimmenanteilen entsprechen müssen, wie sie auch im Rat existieren. Aus Sicht der Piraten/Linke ist dies jedoch nicht gewährleistet. Sie hält es sogar für möglich, dass Beschlüsse, die seit Anfang 2017 getroffen wurden, rechtlich anfechtbar sind. Einen entsprechenden Antrag stellt sie jetzt für die kommende Ratssitzung an Bürgermeister Thomas Dinkelmann.