Mettmann : Pendler erhalten Infos über freie Parkplätze

Die Parkplätze am Haltepunkt Mettmann-Stadtwald sind vor Wochen mit speziellen Sensoren ausgerüstet worden . Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der VRR unterstützt ein Pilotprojekt an den Haltepunkten der Regiobahn. Sensoren geben Aufschluss über die Stellflächen.

Die Zahl der Menschen, die vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, soll in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Im Kreis Mettmann gibt es an 17 Haltepunkten des Eisenbahnverkehrs insgesamt 3138 Park-and- Ride-(P+R)-Stellplätze. Auf Dauer werden diese Plätze nicht ausreichen. Schon heute ist es eng auf den beiden Regiobahn-Haltepunkten Mettmann-Stadtwald und Mettmann-Neanderthal. Die Regiobahn hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Stellplätze an beiden Bahnhöfen zwar ausgebaut. Doch es reicht immer noch nicht. Vor allem nicht im Hinblick auf die Eröffnung der Regiobahnstrecke nach Wuppertal. Im Gespräch ist beispielsweise ein Parkdeck an den Haltepunkten.

Auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) beschäftigt sich mit diesem Thema. Um den Nahverkehrskunden zukünftig verlässliche Aussagen zur Auslastung einer P+R-Anlage anbieten zu können, testet der VRR in Zusammenarbeit mit der Regiobahn in einem Pilotprojekt auf den P+R-Anlagen in ME-Stadtwald und ME-Neanderthal unterschiedliche technische Systeme zur Erfassung der Echtzeitbelegung von P+R-Plätzen. Das Pilotprojekt wird durch den VRR finanziell gefördert und soll Erkenntnisse liefern, die auf weitere Standorte im VRR-Raum übertragen werden können. Dieses Pilotprojekt war Thema im Verkehrsausschuss des Kreises Mettmann.

Info Neue Strecke nach Hahnenfurth Ab Dornap-Hahnenfurth wird ein neuer Streckenabschnitt errichtet. Dieser verläuft parallel zur Bundesstraße 7 und mündet südöstlich des Büroparks Dornap in die Strecke der S9 (Wuppertal – Essen – Bottrop). Kosten: 17 Millionen Euro. Die Regiobahnstrecke soll Ende 2019 eröffnet werden.

Derzeit agieren verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Erfassungssystemen am Markt: 1. Parkraumsensoren als Boden- und Deckensensoren (Detektoren). 2. Optische Sensoren oder Wärmebildkameras. 3. Überfahrsensoren oder Induktionsschleifen im Boden. 4. Radarsensoren (Seitenradar, Laserscanner). Diese Erfassungssysteme kommen bereits seit einiger Zeit in großen Parkhäusern und Tiefgaragen zum Einsatz.

Im Februar 2019 erfolgte an beiden P+R-Standorten die Installation von drei Erfassungssystemen, die in Abhängigkeit von den baulichen und räumlichen Gegebenheiten durch VRR und Regiobahn ausgewählt wurden: 1. Gesamtbilanzierung am Haltepunkt Neanderthal. 2. Einzelplatzerfassung mittels optischer Sensoren am Bahnhof Mettmann-Stadtwald. 3. Zonenerfassung über Einzelplatzerfassung mittels Bodensensoren ebenfalls am Stadtwald.

Seitdem liefern die Systeme dynamische Informationen über die tatsächliche aktuelle sowie die prognostizierte Belegung der P+R-Anlagen. „Der Probebetrieb ist jahresübergreifend angelegt, um auch in den verschiedenen Jahreszeiten (bei extremen Temperaturschwankungen) und über einen längeren Zeitraum (Lebensdauer der Batterien/Akkus) die Zuverlässigkeit der technischen Anlagen untersuchen und die ihre Wirtschaftlichkeit bewerten zu können“, so ein Sprecher des VRR.