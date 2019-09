Konzert im Konrad-Heresbach-Gymnasium : Pianist Holger Blüder gibt in Mettmann ein Heimspiel

Mettmann Der ehemalige Musikschüler, mittlerweile hoch dekorierter und angesehener Musiker, gastierte mit einem Konzert im Konrad-Heresbach-Gymnasium.

Ein glanzvolles Konzert erlebten die Zuhörer – jung und nicht mehr so jung – am Freitagabend in der Aula des Konrad-Heresbach-Gymnasiums. Zu Gast war Holger Blüder, ein Gewächs der Musikschule Mettmann und mittlerweile ein hoch dekorierter und angesehener Pianist, Chorleiter, Dirigent und Leiter einer Musikschule in Warendorf mit ca. 6000 Schülern.