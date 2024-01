Gesundheit in Mettmann Kursus für pflegende Angehörige

Termine für Gruppenpflegekurse sind an drei Donnerstagen, jeweils in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr, nämlich am 22. Februar mit den Grundlagen der „Erste Hilfe“-Versorgung, am 25. April zu Lagerung, Mobilisation und Umgang mit Hilfsmitteln sowie am 27. Juni, dann geht es um die Themen Vorbeugung von Zweiterkrankungen (Druckgeschwüre, Lungenentzündung, Thrombose, Versteifung der Gelenke). Darüber hinaus stehen am 25. Januar, 21. März und 23. Mai in der gleichen Zeit, also 10 bis 12.30 Uhr, begleitete Gesprächskreise bereit, um sich gemeinsam auszutauschen. Die Teilnahme wird per Zertifikat bestätigt. Es kann bei der Pflegekasse einreicht werden, um den Pflegeaufwand anteilig erstattet zu bekommen.