Ausbildungsjahr in Mettmann : Pflegeberuf hat genügend Bewerber

Mettmann Zuversicht beim Evangelischen Krankenhaus Mettmann: Für die sieben offenen Lehrstellen zur Pflegefachkraft finden sich ausreichend viele Kandidaten.

(arue) Offiziell beginnt am 1. August das neue Ausbildungsjahr. Doch die Arbeitsmarktexperten raten noch unversorgten Jugendlichen dazu, in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen: „Es gibt noch zahlreiche Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Wer jetzt noch eine Ausbildungsstelle sucht, sollte die Berufsberatung anrufen und Hilfe in Anspruch nehmen. Der Zug ist noch nicht abgefahren“, betont Wolfgang Mai, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Mettmann.

So kann es sein, dass der Ausbildungsbeginn in manchen Betrieben durchaus noch nach hinten verlegt wird. Ein Sorgenkind sind stets die Pflegeberufe; in Zeiten der Corona-Krise fällt hier der Fachkräftemangel doppelt ins Gewicht. Umso besser die Nachrichten aus dem Evangelischen Krankenhaus (EVK) Mettmann: „Am 1. Oktober beginnt ein neuer Ausbildungsjahrgang zur Pflegefachkraft. Das ist der erste Jahrgang, der diese neue generalisierte Ausbildung in der Pflege macht“, berichtet EVK-Sprecherin Hannah Lohmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Hier seien aktuell noch sieben Plätze frei.