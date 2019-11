Mettmann : Bürgerverein sorgt jetzt schon für den nächsten Frühling vor

Peter Kuhlmann (links) und Erhard Hohaus setzen Blumenzwiebeln bei der Pflanzaktion des Bürgervereins Metzkausen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Unzählige Blumenzwiebeln wurden von fleißigen Helfern unter die Erde gebracht. Sie räumten auch rund um das Mahnmal Wilhelmshöhe auf.

Der Bürgerverein Metzkausen ist für sein Engagement hinsichtlich diverser Umweltbelange bekannt. Auch in diesem Jahr beteiligte er sich am vergangenen Wochenende mit knapp 30 Mitgliedern an der Aktion „Mettmann räumt auf“.

Am Sportzentrum Auf dem Pfennig und am Heinrich-Heine-Gymnasium sowie an der Ratinger Straße im Hassel wurde Müll entfernt, während im Comberg-Park eine große Pflanzaktion durchgeführt wurde. Mit diesen unterschiedlichen Aktivitäten unterstreicht der mit rund 1200 Mitgliedern größte Bürgerverein in Mettmann, dass er sein Motto „Bürgerverein Metzkausen – die tun was“ in der Praxis mit Leben erfüllt.

Eine größere Abordnung jüngerer und älterer Mitglieder war am Comberg-Park mit dem Pflanzen vorn Blumenzwiebeln intensiv beschäftigt. Es galt, eine Vielzahl von Blumenzwiebeln unter die Erde zu bringen. Vor allem die Kinder waren mit großem Eifer bei der Sache und den Erwachsenen eine große Hilfe. Mit Spaten, Spitzhacke und anderem Gartengerät gingen die Bürgervereinsmitglieder an der unteren Kantstraße und im Bereich der Streuobstwiese an die Arbeit.

„Wir legen jetzt im Herbst den Grundstein dafür, dass wir uns im Frühjahr an den schönen Blumenbeeten im Comberg-Park erfreuen können“, sagte Bürgervereins-Vorsitzender Gregor Neumann, der die Pflanz- und Aufräumaktionen koordinierte. Sein Dank galt dem Grünflächenamt und dem Bauhof der Stadt Mettmann, die dem Bürgerverein einen Großteil der Gerätschaften zur Verfügung stellte. „Wie in den Vorjahren klappte die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung prima“, lobte der Chef des Bürgervereins.

Neumann verwies darauf, dass der Bürgerverein für den Comberg-Park und den dazugehörigen Spielplatz vor einigen Jahren die Patenschaft übernommen habe. Für den Vorstand und die Mitglieder sei es wichtig, dass diese grüne Oase sich im gepflegten Zustand präsentiere. Nicht nur um den Comberg-Park, auch um das Mahnmal Wilhelmshöhe kümmert sich der Bürgerverein. „Das ist uns schon ein jahrelanges Anliegen, dieses Mahnmal für die Opfer der beiden Weltkriege und die Vertriebenen sowie die direkte Umgebung gut in Schuss zu halten“, versichert Neumann.