Pfarrei St. Lambertus : Diakon geht in den Ruhestand

Mettmann Gerhard Rust wird aber weiterhin seelsorgerische Dienste übernehmen. Denn: „Diakon ist kein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt Rust.

(eise) Gerhard Rust, seit 2009 als Diakon in der Pfarrei St. Lambertus tätig, wurde nun in einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.

Da der pastorale Raum nun nicht mehr auf Mettmann begrenzt sein wird, sind die Geistlichen ab dem 1. September auch für die Katholiken in Wülfrath zuständig, – das erklärte auch die Teilnahme der Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff aus Wülfrath an der Gestaltung der Messe.

Gerhard Rust sprach in seiner bewegenden Predigt von der Ungewissheit, die unser aller Leben bedingt durch die Pandemie bestimmt. Wie fragil und störanfällig auf einmal alles ist. Doch, dass die Nächstenliebe in Zeiten von Corona auch bedeutet: Abstand halten. Er dankte in seinen Abschiedsworten seinen Kollegen und allen Mitarbeitern in den verschiedenen Einrichtungen für das Vertrauen, das ihn in all den Jahren getragen habe.