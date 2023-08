Mettmanner Autorin schreibt Jugendroman Warum es für Petra Postert flussabwärts nach oben geht

INFO

Lesung Anlässlich der „Wasserwerke“ liest Petra Postert Samstag, 2. September, 18 bis 9 Uhr im Gemeindehaus an der Freiheitstraße 19a aus ihrem Buch. An der Harfe begleitet sie Lili Vanryne.

Schreibwerkstatt Die Autorin bietet an der Stadtbücherei einen Workshop in den Herbstferien an. Teenager im Alter zwischen 10 und 13 Jahren sind vom 9. bis 13. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, eingeladen mitzumachen. Die Abschlussveranstaltung der Schreibwerkstatt findet am 17. Oktober, 18 Uhr, statt. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, eine per E-Mail an bibliothek@mettmann.de möglich