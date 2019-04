Die Plätze sollen von 80 auf 160 erweitert werden : Krankenhaus erweitert Pflegeschule

Thomas Mischkowitz, (l.) hat die Krankenpflegeschule 25 Jahre geleitet. Sein Nachfolger ist Karsten Hartdegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Geplant ist ein Umzug in den Altbau neben dem Evangelischen Krankenhaus. Karsten Hartdegen leitet jetzt die Schule.

Das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) will seine eigene Ausbildungsstätte erweitern. „Wir haben vor, unsere Krankenpflegeschule von jetzt 80 auf 160 Plätze zu vergrößern“, sagt Bernd Huckels, Geschäftsführer des EVK. Die Krankenpflegeschule zieht vom Kolben in den Altbau neben dem Evangelischen Krankenhaus. Dort, über drei Etagen, wo sich früher die Nephrologische Abteilung befand. „Allerdings wissen wir noch nicht, ob es Fördermittel für unsere Erweiterung und für den Umbau gibt“, sagt Huckels, der sich noch in Gesprächen mit der Landesregierung befindet. Das alte Gebäude soll künftig als Magazin des Krankenhauses dienen.

Mit dem Umzug und dem Ausbau der Krankenpflegeschule ist auch ein Wechsel in der Leitung der Einrichtung verbunden: Thomas Mischkowitz (63), der 25 Jahre die Pflegeschule mit großem Erfolg geleitet hat, geht in den vorzeitigen Alters- Ruhestand. Über 36 Jahre ist der gelernte Grundschullehrer im EVK tätig gewesen. Zunächst als Azubi, dann als examinierte Pflegekraft und schließlich als Leiter der Pflegeschule.

Info Unterschiedliche Verdienstaussichten Verdienst Pflegefachkräfte mit Berufsausbildung 2.150 bis 3.100 Euro, Pflegefachkräfte mit Bachelorstudium 2.600 bis 4.900 Euro und Masterabsolventen 3.500 bis 5.900 Euro. Qualifikation und Berufserfahrung entscheiden.

Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Der 55-jährige Karsten Hartdegen leitet jetzt die Krankenpflegeschule. „Ich konnte mir in den ersten Tagen bereits einen Überblick verschaffen, lerne aktuell viele Gesichter kennen und werde so schnell es geht ins Tagesgeschäft eintauchen“, sagt er. Hartdegen ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt mit seiner Familie in Moers. Sein Weg in den Pflegeberuf begann 1985 mit der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.

Es folgten acht Jahre Erfahrung als Krankenpfleger auf internistischen und chirurgischen Stationen, die Qualifizierung zum Lehrer für Pflegeberufe und die Leitung verschiedener Krankenpflegeschulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ein berufsbegleitendes Studium schloss Karsten Hartdegen 2013 erfolgreich mit dem Master of Arts im Bereich Bildung und Medien ab. Zuletzt war er als Leiter der Institute für Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege der Ameos-Kliniken in Osnabrück und Hildesheim tätig.

Gerade im Pflegebereich, sagt Huckels, werde es im nächsten Jahr grundlegende Veränderungen in der Ausbildung geben. Künftig werden Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege zusammen in einer dreijährigen Ausbildung unterrichtet. Die bisherige Trennung der Fachbereiche fällt weg.