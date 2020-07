Konzert geplant : Persische Trommel erklingt in Mettmann

Mettmann Am 31. Juli ist Tag der ungewöhnlichen Musikinstrumente. Wir stellen bis dahin Menschen, ihre Instrumente und die Geschichte vor. Heute geht es um den Iraner Erhan Pejhanfar und seine ganz besondere Trommel.

Das Leben der beiden jungen Leute ist schwierig. Nadja, übrigens auch ein persischer Name, studiert in Düsseldorf Pharmazie und er hat einen Job in Amsterdam bei einer Energiefirma. So wechselt er ständig, montags bis freitags in den Niederlanden, das Wochenende zu Hause in Mettmann. Das Zuhause besteht aus einer Einzimmerwohnung und die Nachbarn sind nicht so sehr begeistert, wenn Erhan üben muss. Und üben muss der junge Musiker, – das Tombak verlangt blitzschnelle Finger, wie eine Demonstration zeigte. Zudem hatte er jetzt seinen Arm wegen einer Sehnenentzündung in Gips. Da muss viel aufgeholt werden. Und so fährt Erhan, wenn es geht, zum Üben zu seinem Freund Kioomars Musayyebi nach Essen.