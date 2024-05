Hubschraubereinsatz in Wülfrath Polizei schnappt Wülfrather Autodiebe

Steigt ein Polizeihubschrauber auf, ist das immer spektakulär und sorgt für Aufsehen. So auch diesmal am Montagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Streifenwagenbesatzung am Pfingstmontag gegen 15 Uhr auf der Mettmanner Straße, als ihnen ein Audi A8 mit einer Städtekennung für die Stadt Remscheid entgegenkam. Weil die Einsatzkräfte wussten, dass am Abend zuvor ein derartiges Auto in Remscheid bei einer Probefahrt gestohlen worden war, entschlossen sie sich, den Audi zu kontrollieren. Mit der Idee lagen sie offensichtlich goldrichtig, denn der Fahrer des A8 missachtete die Anhaltezeichen, drückte das Gaspedal durch und floh mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die „Alte Ratinger Landstraße“.