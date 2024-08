Unfall in Mettmann Pedelec-Fahrt endet im Krankenhaus

In Höhe des Kreisverkehrs mit der Einmündung zur Eidamshauser Straße missachtete er die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers, der die Eidamshauser Straße in Richtung Südring befuhr. Das Auto kollidierte mit dem von links kommenden Pedelec-Fahrer in Höhe der Querungshilfe. Dabei wurde der 47-Jährige schwer verletzt.