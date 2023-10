Gesundheit im Kreis Mettmann Patientenversorgung ist Thema im Kreisausschuss

Bereits um 15 Uhr kommen im selben Raum der Kreisausschuss, der Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um sich über die Situation der Krankenhäuser in Haan und Hilden auszutauschen. Auch diese Sitzung ist öffentlich, allerdings ist das Platzangebot im Sitzungssaal begrenzt. Besucher werden deshalb gebeten, sich vorab via kreistagsbuero@kreis-mettmann.de anzumelden. „Komfortabler ist es, die Sitzung im Internet mitzuverfolgen“, wie Kreissprecherin Daniela Hitzemann empfiehlt. Der Kreis wird die Sitzung auf seiner Homepage per Video-Stream übertragen.