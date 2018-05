Mettmann : Party soll Menschen in die Stadt bringen

Foto: Stefan Köhlen

Mettmann mettmann (cz) Silvio Miglietta, Inhaber des Café "Dal Pastore" an der Schäfergruppe in Mettmann, will ein Erfolgsmodell aufgreifen und auf eigene Kosten selbst vermarkten: Jeden zweiten Donnerstag ab 18 Uhr steigt bei ihm eine "After work Party". Los geht's am Donnerstag, 7. Juni, mit einem DJ. Voraussetzung: Das Wetter spielt mit. Mettmann-Impulse hatte vor zwei Jahren die Reihe "After work Event" ins Leben gerufen.

Menschen sollten trotz Baustelle in die Stadt gelockt werden. Und zwar mit Musik. Das Konzept ging auf. Viele Mettmanner bedauerten, dass die Reihe beendet wurde. Gut, die Fußgängerzone ist bis auf die Mühlenstraße und die Orthsgasse fertiggestellt. Die nächsten Baustellen kommen also. Auf jeden Fall ist ein Neuanfang gemacht. Jetzt kommt es auf das Programm an, damit Menschen in die Stadt kommen.

(RP)