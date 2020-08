Kommunalwahl in Mettmann : Parteien laden zu Wanderungen und Fahrradtouren ein

Kommunalwahl in Mettmann

Die Politik bietet unter anderem auch eine Wanderung ins Neandertal an. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Mettmann Wahlkampf sieht wegen der Corona-Pandemie derzeit anders aus: Statt Klinkenputzen stehen Ausflüge unter freiem Himmel auf dem Programm.

Grüner Videotalk Die Grünen Mettmann laden für Mittwoch, 12. August, um 19 Uhr zum Videotalk mit Bürgermeisterkandidat Nils Lessing und Roland Schüren, Geschäftsführer von „Ihr Bäcker Schüren“, ein. Die moderierte Diskussion steht unter dem Motto „Nachhaltig wirtschaften in Mettmann – regional, ökologisch, erfolgreich“. Die Videokonferenz ist für alle Interessierten offen, und die Einwahldaten sind auf der Webseite der Grünen unter www.gruene-mettmann.de zu finden: www.gruene-mettmann.de/2020/08/05/2442/.

Wanderung Die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Stöcker (CDU) veranstaltet am Freitag, 14. August, von 15 bis 17 Uhr unter dem Titel „Urtour“ eine Wanderung in das Neandertal. Treffpunkt ist Gut Bachelsberg, Diepensiepen 11a. Interessierte melden sich unter Angabe ihres Namens, der Adresse und Telefonnummer unter gabi.hruschka@t-online.de an. Die Personenzahl ist auf 15 beschränkt.