Mettmann Sommer-Workshop auf der Parkour-Anlage

Parkouring ist eine Fortbewegungsart, bei der nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers gearbeitet wird. Ohne Equipment wird direkt und überall losgelegt – dabei werden Wände, Treppen und Vorsprünge auf kreative Weise genutzt. Wer gerne in Bewegung ist, die Stadt als einen Spielplatz zurück erobern möchte und Betonwüsten nicht bloß als Bausünde, sondern pure Inspiration empfindet, kann sich bei einem Workshop inspirieren lassen. Am Freitag, 2. Juni, veranstaltet die Jugendförderung von 15 bis 18 Uhr einen kostenlosen Workshop auf der Parkour-Anlage an der Rheinstraße 68. Das sportliche Angebot richtet sich an Jugendliche ab zehn Jahren. Tipps geben die „Freerunning Schlappen“. Sie werden allen Teilnehmenden zeigen, wie die Hindernisse auf der Anlage bewältigt werden können.