Kostenpflichtiger Inhalt: Parken in Mettmann : Gebühren bleiben wie sie sind

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Abschaffung der Brötchentaste, also freies Parken für 30 Minuten, sowie eine generelle Erhöhung der Parkgebühren mehrheitlich abgelehnt worden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Am schönsten wäre es für die Autofahrer, müssten sie gar nichts an Parkgebühren zahlen. Ganz so paradiesisch ist es in Mettmann nicht. Aber die bislang bestehenden Gebühren und Tarife werden auch nicht erhöht.