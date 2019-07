Schwimmmeister zählten am Sonntag 5000 Besucher : Parkchaos rund ums Naturbad

Neben dem Rad-/Fußweg (rechts) der Osttangente parken Besucher des Naturbades. Foto: MIKKOO

Mettmann Die Polizei musste am zurückliegenden Wochenende gleich mehrfach einschreiten, um Verkehrsbehinderungen aufzulösen.

Die Hitzegrade der vergangenen Tage haben einen Besucheransturm im Mettmanner Naturbad ausgelöst. Frank Fitsch, Leiter der Bäderabteilung, zählte am Samstag 4000 und am Sonntag 5000 Besucher. Am Sonntag hatten sich bereits um 9.30 Uhr die ersten Besucher eingefunden, die darauf warteten, dass das Naturbad um 10 Uhr öffnete. Um kurz nach 10 Uhr hatte sich eine Schlange gebildet, die vom Eingang des Naturbades bis zum Parkplatz an der Toni-Turek-Allee reichte. Das sind knapp 200 Meter. Die meisten Gäste mussten teilweise eine halbe Stunde und länger warten, bis sie ins kühle Nass springen konnten. Sämtliche Parkplätze waren bis zu diesem Zeitpunkt bereits belegt, auch die Abstellplätze auf den Zusatzparkplätzen. Die Besucher parkten kurzerhand ihre Autos am Hugenhauser Weg und an der Osttangente. Teilweise kam es durch parkplatzsuchende Autofahrer zu chaotischen Zuständen.

Auch rund um den Goldberg parkten Autofahrer kreuz und quer und versperrten teilweise die Zugänge zu den Garagen. Die Polizei, so Pressesprecherin Claudia Partha, musste mehrere Einsätze fahren, um die Verkehrsbehinderungen aufzulösen. Die Polizeibeamten verteilten Strafzettel. Im Naturbad informierten die Schwimmmeister per Lautsprecherdurchsagen über Falschparker, gaben die Kennzeichen durch und baten die betroffenen Autofahrer, ihr Auto an einer anderen Stelle zu parken.

Info 80 Prozent der Besucher kommen aus der Region Besucher Auf den Parkplätzen des Naturfreibades stehen viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen. Nach Einschätzung von Betriebsleiter Fitsch kommen 80 Prozent aller Gäste, die mit dem Auto kommen, von außerhalb, zumeist aus den umliegenden Großstädten. „Und wer unser Bad besucht, der kommt wieder“. Wasser Aktuell beträgt die Wassertemperatur 22 Grad. Durch die permanente Frischwasserzufuhr sorgen Fitsch und sein Team dafür, dass die Temperatur des Wassers heruntergekühlt wird.

„Wir brauchen für das Naturfreibad einfach mehr Parkplätze“, sagt Kirsten Kaufung, Leiterin der Ordnungsbehörde. Ansonsten bekäme man das Parkproblem nicht in den Griff.

Trotz der vielen Besucher am Wochenende gab es im Naturfreibad bisher keine größeren Streitigkeiten oder gar Schlägereien wie in anderen Bädern. „Natürlich gibt es immer mal Meinungsverschiedenheiten. Aber da konnten wir bislang immer schlichtend eingreifen, bevor eine Situation eskalierte.“ Dennoch, sagt Fitsch, werde der Ton rauer. Das hätten er und seine Kollegen durchaus festgestellt. Und auch der Respekt gegenüber den Schwimmmeistern sei deutlich gesunken.

Immer wieder ignorieren Autofahrer die Hinweis - und Verbotsschilder und fahren von der Goldberger Straße in den Böttinger Weg in Richtung Naturbad. Dort kam es zu hektischen Wendemanövern. Anwohnerin Gudrun Köhler teilte mit, dass die Beschilderung der Straße Im Stadtwald für Irritationen sorgt. Sie sei seit kurzer Zeit als Spielstraße ausgeschildert. Diese Ausschilderung führt dazu, dass einerseits Autofahrer bis zum Eingang des Naturbades fahren und dort Freunde und Familienmitglieder aussteigen lassen und zum anderen Autos auf dem Weg parken, um den Weg zum Freibad möglichst kurz zu halten .Am Sonntag, 23. Juni parkten um 17 Uhr 30 Fahrzeug auf dem Weg. Köhler: „Dringend muss diese Beschilderung verändert werden in ein Schild mit absolutem Durchfahrverbot.“ Rettungswagen dürfen nicht behindert werden.