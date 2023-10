Wie im schlechten Krimi Mann täuscht Panne vor, um Frau zu berauben

(von) In Mettmann versuchte ein Mann am Mittwochmittag, 25. Oktober, eine Frau in ihrem Auto zu berauben. Wie die Polzei berichtet, hatte der Unbekannte zuvor eine Panne vorgetäuscht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Das ist der Stand der Ermittlungen: Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 65-jährige Hildenerin, gemeinsam mit ihrer 64-jährigen Beifahrerin, in Mettmann die Wülfrather Straße stadtauswärts in Richtung Wülfrath, als sie in Höhe der Bushaltestelle „Obenötzbach“ einen auf der Fahrbahn abgestellten silberfarbenen Skoda bemerkte. Der augenscheinliche Fahrzeugführer machte winkend auf sich aufmerksam und die Frauen vermuteten, der Mann habe eine Fahrzeugpanne. Hilfsbereit stoppten die Frauen und der Mann bat die 64-jährige Beifahrerin um Geld für Sprit. Als sie das ablehnte, riss der Unbekannte die Beifahrertür auf und versuchte, die Frau gewaltsam aus dem Auto zu zerren. Die Hildenerin konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen. Daraufhin floh der Mann mit seinem Fahrzeug – mutmaßlich einem silbernen Skoda mit ausländischen Kennzeichen – in Richtung Wülfrath. Die Frauen alarmierten die Polizei, deren unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung ergebnislos verlief. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.