Pandemie in Mettmann : Verwirrung um Corona-Testzentren

Mettmann Vor dem Hellweg-Baumarkt war der Testbus am Dienstag geschlossen. An der Marie-Curie-Straße gingen die Tests nach einer Nachkontrolle des Kreises weiter.

In zahlreichen Einträgen in sozialen Medien beklagen Mettmanner die „Unzuverlässigkeit“ von Corona-Testzentren. Teilweise wurden Termine vergeben und Menschen trafen auf geschlossene Einrichtungen. Im Mittelpunkt der Kritik: Die Teststation der Eco Tec Service GmbH an der Marie-Curie-Straße und ein Testbus vor dem Hellweg-Baumarkt an der Düsseldorfer Straße.