Pandemie in Mettmann : Stadt nimmt Ein-Eltern-Politik zu St. Martin zurück

Mettmann Zwei von fünf Kitas seien groß genug – in den übrigen laufe eine Abfrage über die Elternräte, heißt es vom Jugendamts-Leiter.

In zwei von fünf städtischen Kindergärten hat die Stadt ihre strikten Regeln für Martinsfeiern offenbar gelockert. Das geht aus einem Brief hervor, den Jugendamtsleiter Stephan Paas gemeinsam mit den jeweiligen Kita-Leitungen unterzeichnet. Bei diesen beiden Kitas seien die Außengelände groß genug, um Platz für eine große Anzahl von Gästen zu bieten. In den übrigen Kitas laufe zurzeit über die Elternräte eine Abfrage. Dabei besteht die Wahl zwischen dem ursprünglich geplanten Programm – bei Teilnahme nur eines Elternteils – oder einem reduzierten Martinsprogramm in Verbindung mit einer erhöhten Zahl an Gästen aus den Familien.