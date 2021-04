Pandemie in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Zahl der mit Corona Infizierten steigt leicht

Gestorben ist laut Kreis kein weiterer Corona-Patient. Verstorbene zählt der Kreis bislang 643.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 1056 Menschen, 37 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 80 (-4; 6 neu, 10 genesen), in Haan 61 (+2; 6 neu, 4 gen), in Heiligenhaus 64 (-2; 0 neu, 2 gen), in Hilden 101 (+9; 13 neu, 4 genesen), in Langenfeld 71 (+14; 17 neu, 3 gen), in Mettmann 134 (+20; 31 neu, 11 gen), in Monheim 65 (+3; 10 neu, 7 gen), in Ratingen 186 (-5; 17 neu, 22 gen), in Velbert 238 (-1; 16 neu, 17 gen) und in Wülfrath 56 (+1; 4 neu, 3 gen). Insgesamt meldet der Kreis am Donnerstag 120 Neuinfektionen. Bei 57 Prozent wurde eine Virusmutation nachgewiesen.