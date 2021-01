Pandemie in Mettmann : Crowdfunding soll der Kultur helfen

KREIS METTMANN Freie Kulturschaffende haben es während der Corona-Pandemie schwer. Sie können weder ausstellen, noch auftreten, noch Veranstaltungen organisieren. Der Kreis will mit einer Internet-Plattform für Spenden gegensteuern.

Alexander Graf hofft darauf – und hat sich dafür auf der neuen Crowdfunding-Plattform der Mettmanner Kreisverwaltung registriert. Wer ihm helfen möchte, kann dies durch eine Geldspende, ein Engagement in der Zukunft oder auf andere Weise tun und erst einmal nur Kontakt mit dem DJ aufnehmen. Der befindet sich auf der Plattform in guter Gesellschaft, denn dort sind – unter anderen – auch schon der ehemalige, jetzt in Erkrath wohnende Regionenschreiber Tilman Strasser, die Ratinger Bildhauerin Antjepia Gottschalk und der Verein „Wülfrather Ideen Räume“ vertreten.

Landrat Thomas Hendele hat die Kulturszene im Kreis Mettmann ausdrücklich zur Teilnahme ermuntert: „Scheuen Sie sich nicht, angesichts der für Sie sehr schwierigen Zeit die Chance des Crowdfundings auf www.neanderland-tatorte.de zu nutzen.“ Nicht alle, die sich bis jetzt auf der Plattform angemeldet haben, sind wie Alexander Graf in wirklich existenzielle Not geraten. Aber alle müssen derzeit Einbußen verkraften, stehen vor oder arbeiten hinter geschlossenen Türen, können weder auftreten noch ausstellen oder Veranstaltungen organisieren.

Der Ratinger Keramikerin Petra Hilpert fehlt es beispielsweise an Präsentationsmöglichkeiten, weil auch die Galerien, mit denen sie zusammenarbeitet, wegen Corona geschlossen sind. Sie nutzt das Crowdfunding-Angebot des Kreises, um auf ihren Internetshop aufmerksam zu machen. „Das ist völlig in Ordnung. Wir prüfen auch nicht, ob eine existenzbedrohende Bedürftigkeit besteht, jeder Kulturschaffende gestaltet seinen Plattform-Auftritt eigenständig und jeder Besucher muss selbst entscheiden, ob und wen er mit einer Spende oder einer Buchung für später unterstützen möchte“, sagt Barbara Bußkamp, die Kulturreferentin des Kreises.

Was 2021 an Kulturveranstaltungen des Kreises stattfinden kann, ist derzeit ebenfalls noch ungewiss, sagt die Kulturreferentin. Noch nicht geklärt ist beispielsweise, ob „Jugend musiziert“ gesichert ist. Entspannt sich die Corona-Lage, soll es am 24. September aber wieder eine Museumsnacht geben und am 21. August die nächste Ausgabe des Theaterfestivals „Neanderland Biennale“.