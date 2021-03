Pandemie in Mettmann : 50.000 Masken für die Schulen

Mettmann Der Vorrat soll bis zu den Sommerferien Anfang Juli reichen: Die Stadt hat auf Anordnung der Bezirksregierung FFP2-Masken für Lehrer und Ogata-Personal besorgt.

In den Schulen sind sie Pflicht: FFP2-Masken ermöglichen den Präsenzunterricht in Zeiten von Corona. Bereits im Januar hatte die Stadtverwaltung 30.000 Masken geordert und bekommen. Nun wurde nachgelegt: 45 Kartons mit insgesamt 50.000 Mund-Nase-Bedeckungen wurden an einem sicheren Ort eingelagert. Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten an die Lehrer sowie das Betreuungspersonal der Notbetreuung in den Offenen Ganztagsgrundschulen (OGATAS) verteilt. Der Vorrat soll nach Auskunft der Stadt bis zu den Sommerferien reichen, die am 5. Juli beginnen.