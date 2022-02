Pandemie im Kreis Mettmann : Nur wenige Apotheken beginnen mit dem Impfen

Impfen in der Stern-Apotheke Mettmann: Inhaberin Anne Spiegelhalder und Petra Hesse bieten den Piks-to-Go an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Platzprobleme und die Schulung der Mitarbeiter werden als Gründe genannt, warum viele den Pieks nicht anbieten.

Beim Umgang mit dem Vakzin von Biontech macht der Inhaberin der Stern-Apotheke, Anne Spiegelhalder, und ihrer Mitarbeiterin, Petra Hesse, kaum jemand etwas vor. Als es das zentrale Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath gab, gehörten die beiden regelmäßig zum Apotheker-Team, das hinter den Kulissen den Impfstoff gegen das Corona-Virus nach einer exakt vorgeschriebenen Prozedur aufbereitete.

Nun profitieren die beiden Frauen vom Fach von ihren Kenntnissen. In der Apotheke an der Lutterbecker Straße gibt es seit Dienstag den immunisierenden Piks. Wer ihn sich gewissermaßen im Vorübergehen in der Apotheke abholen will, muss zuvor telefonisch oder online einen Termin ausmachen. Denn eines möchte Inhaberin Anne Spiegelhalder auf keinen Fall: „Wir wollen möglichst keine Impfdose verschwenden.“

Aus diesem Grund gibt es bei ihr zu Beginn auch ausschließlich Biontech. „Der Impfstoff von Moderna kommt aus einem Gebinde, aus dem sich 20 Impfdosen gewinnen lassen.“ Das ist angesichts der zahlreichen Impfmöglichkeiten bei Ärzten, in dezentralen Impfzentren und bei Impfaktionen nach Meinung der Apothekerin zu viel. Am Tag 1 des Corona-Impfens in Apotheken seien sieben Impflinge bei ihr erschienen.

In einer Mitteilung der Apothekerkammer Nordrhein liest sich der Auftakt dynamisch. Etwa jede vierte Apotheke mache ein Impfangebot, ist dort zu lesen. Schließlich habe man sich zuvor bereits an Grippeschutzimpfungen beteiligt. Uns so postete die Bären-Apotheke in Erkrath Unterfeldhaus stolz, dass die Mitarbeiter bereits Mitte Januar zur Impfschulung waren.

Zahlreiche Apotheken in Mettmann, Erkrath und Wülfrath verzichteten laut unserer Umfrage aber auch auf das Angebot. „Meine Mitarbeiter sind nach zwei Jahren Pandemie schon gestresst genug. Da will ich sie nicht noch mehr belasten“, sagt ein Pharmazeut aus Erkrath, der nicht namentlich genannt sein will. In vielen mehreren Wülfrather Apotheken hieß es, es gebe schlicht nicht den notwendigen Platz, um in der Apotheke impfen zu können. Eine Apothekenmitarbeiterin ergänzte: „Ich bin echt für das Impfen. Aber wenn uns dabei hier jemand im Laden umkippt, können wir doch gar nicht schnell genug helfen.“ Davor habe sie einen großen Respekt.