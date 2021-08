Pandemie im Kreis Mettmann : Impfung plus Party am Timocom Platz

Impfung plus Party am Timocom Platz

Mettmann Um möglichst viele junge Leute zur Corona-Schutzimfung zu animieren, organisiert der Kreisjugendrat im September vier Termine. Den kleinen Piks mit großer Wirkung versüßen dann Grillspaß und alkoholfreie Cocktails.

Mettmann Bereits im Juni kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an, Ende September sollen die Impfzentren geschlossen werden. Bevor aber zum 1. Oktober am Timocom Platz Schluss ist, geht der Kampf gegen das Corona-Virus in eine neue Runde, eine neue Bevölkerungsgruppe rückt in den Fokus: Jugendliche. Dr Kreisjugendrat macht’s möglich, in seiner vergangenen Sitzung wurde beschlossen, ein entsprechendes Impfangebot für sie zu machen.