Impfangebote für Kinder : Coronavirus: Impfangebote für Kinder ab fünf Jahren

Mettmann Die Impfoffensive im Kreis Mettmann wird fortgesetzt. Angebote im Januar umfassen Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Voranmeldungen sind zwingend notwendig.

Angebote in Ratingen : Kreis bietet mehr Impftermine für Kinder an

Für das Impfzentrum in Erkrath gilt: An Tagen, an denen Kinderimpfungen ab 14 Uhr stattfinden, werden Erwachsene von 10 bis 13.30 Uhr geimpft. An Wochenenden, an denen Kinder ab 11 Uhr geimpft werden, werden Erwachsene von 16 bis 18 Uhr geimpft. Die nächsten Termine sind Montag, 10., Mittwoch, 12. und Freitag, 14, jeweils 14 bis 18 Uhr, bei Timocom, Timocom Platz 1. Weitere Termine sind am 17., 19., 21., 26. und 28. Januar geplant.