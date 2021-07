Pandemie im Kreis Mettmann : Kreis nennt drei Impftermine für die 12- bis 15-Jährigen

Kreis Mettmann Dass 12- bis 15-Jährige im Impfzentrum des Kreises gegen Corona immunisiert werden können, war am Wochenendende erstmals möglich. Es gab einen großen Andrang. Deshalb wurden nun neue Termine benannt.

Mit diesem Andrang am Wochenende hatten Ärzte und Helfer im Impfzentrum des Kreises Mettmann nicht gerechnet: 250 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren erschienen in Erkrath Hochdahl am Timocom Platz 1 und bekamen ihre erste Corona-Schutzimpfung mit dem Vakzin von Biontech. Gleich zwei Mal verlängerten die Verantwortlichen am Sonntag die Öffnungszeiten für die jüngsten Impflinge. Dann hatten alle Wartenden ihren Pieks bekommen. Diesen Schwung will der Kreis weiterhin nutzen: Am Montag wurden neue Impftermine für 12- bis 15-Jährige bekanntgegeben. Und noch einmal alle notwendigen Formalien aufgelistet.