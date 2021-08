Pandemie im Kreis Mettmann : Enormer Andrang beim Impfen der 12- bis 15-Jährigen

Kreis Mettmann Zwischen 250 und 300 12- bis 15-Jährige haben sich am Sonntag zum Schutz gegen Corona mit Biontech impfen lassen. Sie kamen mit mindestens einem Sorgeberechtigten ins Impfzentrum des Kreises Mettmann, das auch in dieser Woche Impftage für diese Altersgruppe benennt.

Einfach so vorbeikommen, geht nicht: Es müssen Kinderärzte anwesend sein. Und die Beratung ist Pflicht, nicht wie bei den Erwachsenen eine Frage persönlicher Neugier.

Die 12- bis 15-Jährigen können an den für Sie benannten Tagen einfach vorbeikommen. Allerdings müssen sie im Impfzentrum mit mindestens einem Erziehungsberechtigten erscheinen – in der Regel Mutter oder Vater. „Die Begleiter unterschreiben jeweils, dass auch das nicht anwesende Elternteil mit der Corona-Schutzimpfung einverstanden ist“, warnt die Kreissprecherin. Heimlich innerfamiliäre Impfgegner auszumanöverieren, könnte ernste Konsequenzen haben. Ein amtlicher Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfausweis sind jeweils mitzubringen.

Radevormwald in der Corona-Pandemie

Radevormwald in der Corona-Pandemie : Impfzentrum richtet Angebot für die 12- bis 15-Jährigen ein

Wegen der großen Nachfrage bietet der Kreis Mettmann auch in der laufenden Woche Termine für die Impfung von 12 bis 15-Jährigen an: Mittwoch (4.8.) und Freitag (6.8.), jeweils zwischen 14 und 19 Uhr. Am Sonntag (8.8.) können sich die Jüngsten durchgehend impfen lassen – zwischen 9 und 19 Uhr.