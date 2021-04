Pandemie in Mettmann : EVK Mettmann verschärft seine Besucher-Regeln

Pandemie in Mettmann

Mettmann Andere Krankenhäuser bitten bereits auf Krankenbesuche zu verzichten. Das EVK Mettmann will nur noch Gäste mit einem gültigen Corona-Schnelltest einlassen.

Ab Montag, 12. April, verlangt das EVK Mettmann von Besuchern einen negativen Corona-Test, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Nur symptomfreie Besucher bekommen Zutritt und müssen eine Selbstauskunft abgeben. Zudem muss während der gesamten Besuchszeit eine Maske getragen werden. Weiterhin gilt die Regel, dass pro Patient ein Besucher pro Tag für eine Stunde nach vorheriger Terminvereinbarung kommen darf. Die Krankenhausleitung weist darauf hin, dass der zusätzliche Corona-Schnelltest den Aufwand für die Besucher erhöht. Dafür werde an anderer Stelle eine Regel gelockert. Bislang durfte immer nur ein und dieselbe Person einen Patienten besuchen. Nun dürfen sich Familienmitglieder oder Freunde im Rahmen der Besuchsregeln abwechseln.

Für die Geburtshilfe gelten die bewährten Regeln. Väter dürfen ab Beginn der Geburt mit in den Kreißsaal und auch in das Familienzimmer. Dazu wird ein aktueller Schnelltest am gleichen Tag vor Ort im Krankenhaus durchgeführt. Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido bittet um Verständnis: „Wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann muss das EVK Mettmann seine Türen für Besucher schließen.“