Serie: Palliative Care „Es geht immer um Todesangst…“

Eigentlich hat Werner Langer gerade Urlaub. Die Zeit für ein Gespräch nimmt er sich dennoch. Jenseits seiner Praxis, in einem gemütlichen Café in seiner Heimatstadt Bochum. Das ist schon morgens gut besucht und die Lebendigkeit wird sich später noch als wohltuendes Umfeld erweisen für das, worum es es eigentlich geht: Dr. Werner Langer ist Onkologe, wir sprechen mit ihm über die Therapie am Lebensende. Und darüber, wie wesentlich es auch dann noch für einen Menschen sein kann, sich nicht vom Leben abzuwenden.