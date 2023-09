Palliativ Care „Man hofft auf ein Wunder…“

Sie sucht nach seiner Hand. Sie drückt so fest zu, dass es ihm wehtut. Gerade haben beide gehört, dass sie Krebs hat. Ein Tumor in der Lunge, Metastasen im Gehirn und in den Knochen. Unheilbar. Es ist ein kühler Januartag, auf dem Heimweg sagen sie nichts. Zuhause angekommen, setzen sie sich auf die Terrasse. Es ist kalt, sie raucht eine Zigarette. Sie sagt, dass sie leben will. Und dann weint sie. Sie wird es nicht mehr oft tun in der Zeit, die ihr noch bleibt. Am Ende werden es beinahe zwei Jahre sein. Wie lange habe ich noch? Das ist die Frage, die Ärzte am häufigsten hören, wenn es um palliative Diagnosen geht. Das will sie erst wissen, als keine Therapie mehr hilft. „Sechs Monate, in ihrem Zustand vielleicht nur drei“, sagt der Arzt.