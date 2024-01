Wissen macht Spaß Die Welt der Neandertaler spürbar näherbringen

Für ein paar Stunden in die Zeit der Neandertaler eintauchen und das nicht nur durch trockene und langwierige Erklärungen, sondern indem man selbst aktiv wird, Steinzeitwerkzeug herstellt, den Schädel von Affe und Mensch vergleicht oder einmal selbst auf Jagd geht: All das ist möglich in der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal Museums. Federführend zuständig für diesen außerschulischen Lernort ist Beate Schneider, Leiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung.