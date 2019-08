ADAC testet Parkplätze : P+R-Anlage in Mettmann erhält Bestnoten

Technisch auf dem neuesten Stand: Zurzeit testet der VRR in Zusammenarbeit mit der Regiobahn in einem Pilotprojekt auf der P+R-Anlage Stadtwald technische System zur Erfassung der Echtzeitbelegung von Stellplätzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der ADAC hat jetzt bundesweit 60 Park+Ride-Anlagen auf ihre Nutzerfreundlichkeit getestet. Die beste in NRW getestete Anlage war die in Mettmann Stadtwald. Das teilte der Automobil-Club jetzt in einer Presseerklärung mit.

(arue) Im ADAC Test haben fünf der zwölf untersuchten Park+Ride-Anlagen im Raum Düsseldorf und Köln gut abgeschnitten (42 Prozent). Bundesweit bekamen ein Drittel aller 60 getesteten Stationen die Noten gut oder sehr gut. Dennoch gibt es überall noch Luft nach oben. „Leider sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge noch Mangelware, ebenso wie eine Videoüberwachung zur Sicherheit der Nutzer und Prognosen zur Stellplatzbelegung im Internet“, sagt Mobilitätsexperte Prof. Dr. Roman Suthold vom ADAC Nordrhein.

Die beste in Nordrhein-Westfalen getestete Anlage war die in Mettmann Stadtwald, westlich von Düsseldorf. Diese punktet mit sehr gutem Nutzerkomfort, hoher Sicherheit und einer guten ÖPNV-Anbindung. Einzig beim Punkt Information und Kosten gibt es Verbesserungsbedarf. Auch die zu Düsseldorf gehörenden Anlagen in Benrath und Haus Meer schnitten gut ab, Garath und Südpark immerhin noch ausreichend, die am Simon-Gatzweiler-Platz mangelhaft.

In Köln bekamen einzig die Anlagen Weiden-West und Haus Vorst Marsdorf die Note gut. Weiden-West punktete vor allem mit hervorragendem Nutzerkomfort. An der P+R-Station Haus Vorst traten nach dem Testzeitraum allerdings noch weitere Mängel auf (z.B. Videoüberwachung funktioniert nicht), die nicht in die Bewertung einfließen konnten. Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) haben als Betreiber der Anlage eine Verbesserung zugesichert. Brück Mauspfad, Haus Delbrück und Worringen erhielten die Bewertung ausreichend, die Anlage Hürth Kiebitzweg war mangelhaft. Positiv: Vier von sechs getesteten Anlagen in Köln waren kostenlos, wenn man ein ÖPNV-Ticket zur Weiterfahrt vorweisen konnte.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern die Nutzung von Park+Ride-Anlagen, wenn sich dadurch im Vergleich zum eigenen Pkw die Reisezeit und/oder die Kosten senken lassen. „P+R-Anlagen können dazu beitragen, das Verkehrsaufkommen in den Innenstädten zu reduzieren. Wenn die Fahrt mit der Bahn allerdings teurer ist und selbst im Berufsverkehr länger dauert als mit dem Pkw, lässt sich kaum ein Autofahrer zum Umsteigen bewegen“, weiß ADAC Experte Suthold. Auch Fahrgemeinschaften zu P+R-Anlagen sind eine gute Option. Betreiber sollten Informationen zur Anlage transparent und aktuell im Internet anbieten und die Anlage regelmäßig pflegen und säubern.

Hintergrund: Im Januar 2019 hat der ADAC insgesamt 60 Anlagen in zehn deutschen Städten mit hohem Pendleraufkommen getestet, pro Stadt sechs Stationen am Stadtrand. In die Bewertung aller Anlagen flossen die Punkte Nutzerkomfort, Sicherheit und ÖPNV-Anbindung mit jeweils 30 Prozent sowie Information und Kosten mit zehn Prozent Anteil ein. Für ein positives Resultat benötigten die P+R-Anlagen mindestens 70 Prozent der möglichen Punkte.