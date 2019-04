Ostersonntag : Eierkippen der Aulen am Pferdebrunnen

Das Eierkippen ist auch bei Kindern beliebt, wie das Archivbild zeigt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Am Ostersonntag, 21. April, um 11 Uhr, findet das „Eierkippen“ am Pferdebrunnen vor dem Haus Mittelstraße 10 statt. Wie in jedem Jahr wird die Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“ 400 bunte Eier zur Verfügung stellen, um mit allen Bürgern, besonders auch mit Kindern, diesen alten Brauch in Erinnerung zu behalten.

