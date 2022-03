Wülfrath : Ostermarkt hat einen guten Zweck

Alles Handarbeit: Ergotherapeut Axel Tillmanns mit Produkten, die in der Holzwerkstatt der Bergischen Diakonie gefertigt wurden. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der Erlös kommt dieses Jahr der Flüchtlingshilfe zugute, informiert die Diakonie. Los geht es am Donnerstag, 31. März, von 13 bis 16 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Zwei Jahre musste der Ostermarkt der Bergischen Diakonie Corona bedingt pausieren, jetzt soll er wieder stattfinden. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder etwas machen können“, sagt Ortwin Clasen, Teamleiter der Fachabteilung Tagesstruktur und Schulung. In den Werkstätten und der Gärtnerei laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

„Wir arbeiten mit chronisch psychisch kranken Menschen“, sagt Clasen. Die rund 60 Klienten und zehn Mitarbeiter haben fleißig gewerkelt, um dem Markt mit ihren handgefertigten Produkten wieder zu etwas Besonderem zu machen. In der Holzwerkstatt entstanden kleine und große Dekoartikel, passend zum Frühling und natürlich zum Osterfest. Hasen in allen Größen und Formen – mal mit feinen Rundungen und weichen Formen in hellem Naturholz, mal als Aufsteller mit bunten Blumen, Schmetterlingen oder Eiern. Kleine bemalte Vögel, weiße Gänse oder mit pfiffigen Motiven versehene Holz-Eier können in den Osterstrauß oder ans Fenster gehängt werden.

Holz-Hühner, Tulpen aus Holz oder Einlegearbeiten wie der Hase im Ei oder der Hase mit bunt bemalten Eiern – die rund 15 Klienten, die in der Holzwerkstatt tätig sind, haben ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. „Wir verwenden hier Holz, das andere Leute verbrennen würden“, sagt Axel Tillmanns, der die Arbeiten in der Holzwerkstatt begleitet. Ebenfalls entstanden dort die farbenfrohen Kerzen, die hier gegossen wurden. Lange, gerillte Tafelkerzen, Stumpenkerzen in Frühlingsfarben und natürlich Kerzen in Eiform – ob klein oder groß, Hauptsache bunt.

In der Gärtnerei werden Frühlings- und Ostergestecke gefertigt, die mit ihrer Blütenpracht den Frühling direkt in die Wohnung bringen. „Außerdem gibt es Schmuck aus ungewöhnlichen Materialien“, erzählt Axel Tillmanns, „zum Beispiel aus Chips aus dem Spielcasino oder den Figürchen aus den Überraschungseiern.“ Schmuck also, der individuell und ein bisschen verrückt ist. Die Nähwerkstatt in Wuppertal hat mit Stoffen, Nadel und Garn gearbeitet. Dabei sind nicht nur Stoffhasen entstanden, sondern auch textile Körbchen mit Hasenköpfen – ein ideales Nest für Ostereier und Schoko-Hasen.