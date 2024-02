Ferien vor der Haustür Warum das Osterferienprogramm wieder viel Spaß verspricht

Teenager im Alter von ab 14 Jahren können dafür nach Herzenslust die Dirtbikestrecke erkunden oder im offenen Jugendtreff Portraits mit der Großformatkamera aufnehmen. Und auch an die Jüngeren ist selbstverständlich gedacht worden, für sie stet das Spielmobil am Steinbruch und der Hasselerstraße bereit oder sie können beim Osterferienspaß der Stadtwaldkids mitmischen. Alle Angebote, für die Anmeldungen notwendig sind, sind ab 9. März via https://gstoo.de/osterferien2024 einsehbar.