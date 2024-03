Freizeit und Vergnügen Zurück in die Steinzeit zu Mr. N

Osterferienprogramme gibt es auch in dieser Saison einige. Erziehende, die dabei auf die Themen Kreativität in Kombination mit Familienaspekt und einem Naturerlebnis setzen, könnten Spaß bei einem Exkurs in die Steinzeit haben. Wie dabei auch immer Petrus als sprichwörtlicher Wettergott mitspielt – für Fans sind Ferien im Neanderthal Museum ein Erlebnis. An Kenner wie Neulinge gleichermaßen richtet sich das Angebot. Kinder ab sechs Jahren können beispielsweise mit ihren Großeltern gemeinsam aktiv werden. Mit „Opa und Opa in die Steinzeit“ reisen und ein Steinzeitmesser herstellen, lautet ein Angebot.