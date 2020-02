Unwetter : Orkan-Warnung – Feuerwehren in Alarmbereitschaft

„Wir sind gewappnet“: Etienne Lindner überprüfte im Vorfeld auf der Wache der Mettmanner Feuerwehr an der Laubacher Straße Kettensägen. Zudem wird das Personal angesichts des angekündigten Orkans am Sonntag und in der Nacht zu Montag aufgestockt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath In Erkrath und Wülfrath bleiben Montag alle Schulen geschlossen. Auch am Heinrich-Heine- und Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann findet kein Unterricht statt. Die Feuerwehren stocken die Einsatzkräfte auf.

Auf Mettmann, Erkrath und Wülfrath kommen Sonntag und wohl vor allem in der Nacht zu Montag stürmische Stunden zu. Mit Orkantief „Sabine“ droht in Deutschland eine gefährliche Wetterlage, warnt der Deutsche Wetterdienst. Deshalb wird in den Wülfrather Schulen am Montag nicht unterrichtet, informierte die Schulverwaltung. Gymnasium, Sekundarschule „Schule am Berg“, die Grundschulen Ellenbeek, Lindenschule und Parkschule sowie die Freie Aktive Schule bleiben am 10. Februar geschlossen, ebenso wie die Kitas St. Maximin und St. Joseph. Bereits am Sonntagnachmittag soll der Stadtpark bis auf weiteres gesperrt werden. „Das Betreten ist somit strengstens untersagt.“ Das Rathaus weist darauf hin, dass Wälder zum Eigenschutz nicht betreten werden sollen.

Auch am Heinrich-Heine- und Konrad-Heresbach-Gymnasium in Mettmann findet kein Unterricht statt, wobei am HHG eine Not-Betreuung eingerichtet wird. Zudem haben die Schulleitungen der Mettmanner Grundschulen beschlossen, dass alle Grundschulen (inkl. OGS und Betreuung) am Montag geschlossen bleiben.

In Erkrath bleiben alle Grund- sowie weiterführenden Schulen ebenfalls geschlossen. Die städtischen Kindertagesstätten sind dagegen wie gewohnt geöffnet, teilt die Stadt mit. Hier entscheiden die Eltern selbst, ob sie das Betreuungsangebot wahrnehmen oder nicht. Die Stadtverwaltung möchte damit aktiv die Betreuungsproblematik umgehen und vor allem berufstätigen Eltern eine Betreuungsmöglichkeit bieten.

Die Feuerwehren haben sich im Vorfeld jedenfalls vorbereitet. „Wir sind gewappnet“, erklärte Etienne Lindner von der Öffentlichkeitsarbeit der Mettmanner Wehr, nachdem am Samstag alle Motorsägen und Tauchpumpen für einen Probebetrieb gestartet wurden. Auch alle Fahrzeuge sind noch einmal geprüft worden – sowohl auf der Wache Laubacher Straße als auch in den Außenbereichen Metzkausen und Obschwarzbach.

Zudem wird das Personal der Wehr aufgestockt, auch bei der Feuerwehrleitstelle, um eine mögliche Einsatzflut schnellstmöglich koordinieren zu können. „Wir sind mit verstärkten Kräften einsatzbereit“, betont Lindner im Gespräch mit unserer Redaktion. Zahlreiche Aktive der Freiwilligen Feuerwehr sind außerdem in Bereitschaft. „Dafür“, unterstreicht Lindner, „opfern sie ihre Freizeit – unabhängig davon, ob ein größeres Einsatzaufkommen anfällt.“ Bereits vor den ersten angekündigten Orkanböen treffen sich die Feuerwehrleute am Sonntag auf der Wache Laubacher Straße.

Gut vorbereitet zeigte sich auch die Feuerwehr Erkrath: „Fahrzeuge und Geräte wurden nochmals extra gecheckt und zusätzlich werden alle Mannschaftstransportwagen mit Motorkettensägen und Schnittschutzkleidung für die Einsatzkräfte ausgerüstet.“ Wie die Wehr informierte, seien alle Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft und können wie immer jederzeit angefordert werden. Die drei ehrenamtlichen Löschzüge werden bei entsprechender Entwicklung der Unwetterlage vorab alarmiert und besetzen dann umgehend die Feuer- und Rettungswache sowie das Gerätehaus an der Ludenberger Straße.

Auch die Wülfrather Wehr rüstete sich, zusätzliche Kräfte stehen in Bereitschaft, Tauchpumpen, Kettensägen und Fahrzeuge wurden noch einmal überprüft. „Wir sind gut aufgestellt“, sagte Wehrleiter Guido Großmann. Hoffnung ist, dass bei „Sabine“ nicht allzu viel passiert.