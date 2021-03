Kostenpflichtiger Inhalt: Orkan in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Sturmtief Klaus knickt viele Bäume

Mit dem Schrecken davon kamen Autofahrer auf der Talstraße: Nahe dem Neanderthal Museum stürzte ein Baum um. Foto: Delphendahl

Mettmann Mettmann sperrt den Friedhof an der Goethestraße. In Erkrath kracht ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug. Im Neandertal und in Wülfrath helfen nur noch Kettensägen.