Orkan im Kreis Mettmann : Friedhöfe und Sportplätze gesperrt - Parks und Wälder meiden!

Der nächste Februarsturm heißt Zeynep und soll mehr Wind bringen als der vorherige. Deshalb haben der Kreis und alle Städte ihre Unwetter-Warnungen wiederholt. Die schlechte Nachricht: Für Sonntagabend, 20. Februar ist der nächste Sturm in Sicht.

Der Kreis Mettmann warnt für Freitag, 18., Februar, ab 14 Uhr bis in die Nacht hinein vor starken Orkanböen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden orkanartige Böen zwischen 90 und 110 Stundenkilometern aus westlicher Richtung erwartet. Teilweise ist mit Orkanböen bis 110 Stundenkilometern zu rechnen. Laut dem Informationsstand Freitag, 13 Uhr, könnte sich die Intensität ab Freitag, 20 Uhr, leicht abschwächen.

Der Sturm kam Bäume entwurzeln und Dächer beschädigen. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Sichern Sie Gegenstände im Freien. Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien. Meiden Sie in jedem Fall Waldgebiete – auch nach Abklingen des Sturms", mahnt der Kreis.

Der Kreis Mettmann hat einen Führungsstab zur Koordination eingerichtet, da mit zahlreichen Einsätzen gerechnet wird. Das Personal in der Leitstelle wurde aufgestockt, um möglichst viele Notrufe gleichzeitig bearbeiten zu können. Die Feuerwehren, Hilfsorganisationen und das Technische Hilfswerk stehen parat.

Mirko Braunheim, Leiter der Stabsstelle Bevölkerungsschutz des Kreises, appelliert an die Bürger: „Unterstützen Sie unsere Arbeit! Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage und nutzen Sie die Warn-App NINA, über die wir Sie über mögliche Gefahren auf dem Laufenden halten. Den Notruf 112 wählen Sie bitte nur im Notfall."

Mettmann Die Stadt Mettmann hat für den Freitag alle Sportstätten gesperrt. Darüber hinaus sind die Friedhöfe geschlossen. „Da es in den vergangenen Wochen sehr viel geregnet hat, haben die Bäume in dem aufgeweichten Boden nicht den erforderlichen Halt. Deshalb kann es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen möglich sein, dass sie umstürzen. Auch das Ausbrechen und Herunterfallen einzelner Äste ist bei Sturmgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen“, warnt Stadtsprecher Thomas Lekies. Auf Spaziergänge und Gassi-Touren in den Mettmanner Grünanlagen solle verzichtet werden.