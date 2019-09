Musikalischer Besuch in Mettmann : Ab Samstag gibt’s Karten fürs Freundschaftskonzert

Mettmann Das „Orchestre d’Harmonie“ aus Laval kommt nach Mettmann. Für 1. November ist ein Auftritt mit dem Stadtorchester geplant.

Die Proben des Mettmanner Stadtorchesters laufen bereits auf Hochtouren, das Rahmenprogramm für den Besuch der französischen Gäste steht: Vom 31. Oktober bis zum 2. November kommt das „Ochestre d’Harmonie“ aus der französischen Partnerstadt Laval mit rund 40 Musikern nach Mettmann. Beide Orchester präsentieren sich in einem Freundschaftskonzert unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Thomas Dinkelmann am Samstag, 2. November, um 16 Uhr in der Neandertalhalle, Gottfried-Wetzel-Straße 7.

Die Musiker des Stadtorchesters werden die französischen Gäste bei sich aufnehmen und mit ihnen in drei Tagen einiges unternehmen. So ist ein Besuch Düsseldorfs ebenso geplant wie eine Führung durchs Neanderthal Museum. Am Freitag, 1. November, wird ab 16 Uhr für das Konzert in der Neandertalhalle geprobt, anschließend gibt es für die Franzosen einen geselligen Abend in der Halle. Den ersten Teil des Freundschaftskonzerts am Samstag, 2. November, wird das Lavaler Orchester unter Leitung von Christophe Turcant bestreiten, danach tritt das Stadtorchester auf. Zum großen Finale wollen alle Musiker auf der Bühne stehen.