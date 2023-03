Filmvergnügen in Mettmann Weltspiegel will mit Weinabend punkten

In trockenen Tüchern ist für dieses Jahr das Mondscheinkino unterm Sternenhimmel: Am 4. und 5. August werden Julian und Thomas Rüttgers zusammen mit Margarete Papenhoff und der Verwaltung Mettmanns das Open Air-Kino auf dem Marktplatz anbieten. Gezeigt werden „Der Nachname“ sowie „Der Gesang der Flusskrebse“ und was die Karten kosten ist derzeit in der finalen Abstimmung. Ebenso wie das Bestuhlungskonzept – wahrscheinlich bleibt es so, wie es früher war: Die Gäste bringen sich Klappstühle, Gummiboote, transportable Sofas oder Kisten mit. In der Vergangenheit war das immer ein großer Spaß.