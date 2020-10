Mettmann : Online Hochzeitstermin reservieren

Auch in der Goldberger Mühle kann geheiratet werden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann In diesem Jahr kann eine Reservierung für 2021 Corona-bedingt nicht im Rathaus erfolgen.

(RP) Auf der städtischen Internetseite ist jetzt die Online-Reservierung für die Hochzeitstermine 2021 freigeschaltet. Wie das Rathaus weiter informiert, können verfügbare Termine über einen speziellen Kalender unter www.mettmann.de/hochzeitstermin abgerufen und reserviert werden. In diesem Jahr kann eine Reservierung Corona-bedingt nicht im Rathaus erfolgen.

Das Standesamt weist darauf hin, dass es sich hierbei nur um die Reservierung des Eheschließungstermins handelt, nicht um eine Anmeldung der Eheschließung. Innerhalb von sieben Werktagen erfolgt eine Bestätigung eines Standesbeamten mit weiteren Informationen. Als Eheschließungstermine stehen Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 10.30 Uhr, 11 und 12 Uhr zur Verfügung. Um 12 Uhr kann der Termin auch außerhalb des Rathauses in der Alten Bürgermeisterei, in der Goldberger Mühle und in der Kulturvilla stattfinden.