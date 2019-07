Aktivistinnen in Mettmann setzen sich für Flüchtlinge ein : „Omas gegen Rechts“ demonstrieren

Aktivistinnen in Mettmann setzen sich für Flüchtlinge ein

Vor dem Neanderthal Museum verteilten die „Omas gegen Rechts“, Kreisgruppe Mettmann, Papierschiffchen an Passanten. Foto: Omas gegen Rechts

Mettmann Die Aktivistinnen in Mettmann setzen sich dafür ein, dass Flüchtlinge in Seenot gerettet werden.

(arue) Zum Tag der Seenotrettung am vergangenen Sonntag haben die „Omas gegen Rechts“ vor dem Neanderthal Museum auf die Aktion „Du sollst nicht ertrinken lassen – Seenotrettung ist kein Verbrechen“ aufmerksam gemacht. Sie verteilten rund hundert Papierschiffchen an Passanten und kamen mit ihnen ins Gespräch. Den Frauen liegt daran, dass Flüchtlinge in Seenot gerettet werden. „Auch Städte wie Mettmann oder andere Gemeinden aus dem Kreisgebiet könnten hier Vorbild sein und ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen demonstrieren“, sagen die Aktivistinnen.