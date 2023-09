Leben in Mettmann Ein Festzelt voller Dirndl und Lederhosen

„Heute mit Band, an den beiden anderen Abenden mit einem DJ, der auch schon am Ballermann auf Mallorca auflegte“, so Demelt. Auch die Prominenz aus Politik und Gesellschaft ließ es sich nicht nehmen, es so richtig krachen zu lassen. So feierten mit unter anderem Fraktionsvorsitzende Linda Neidel (Mettmanner Wählergemeinschaft), sowie die Fraktionschefs Fabian Kippenberg (CDU) und Florian Peters (SPD), ebenfalls stilecht gekleidet. Der Oberst der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435, Stefan Prangenberg, stemmte im schmucken Janker, Gamshut und Lederhose so manchen Bierkrug.