Zünftige Gaudi in Mettmann : Oktoberfest im „Golden K“

Oktoberfest im Golden K. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann (RP) O’zapft is! Dieser Ruf erschallte am Freitagabend in Mettmanns Event-Location „Golden K“. An diesem Wochenende sowie am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, wird hier ein zünftiges Oktoberfest gefeiert – mit bayerischen Schmankerln, süffigem Allgäuer Bier und passender Musik dreier Live-Bands.

Die Veranstalter haben insgesamt 3500 Liter Gerstensaft bestellt. Bürgermeister Thomas Dinkelmann nahm vor rund 300 Gästen traditionell den Fassanstich vor. Für entsprechende Stimmung sorgte beim Einzug und Anstich das Tambour- und Fanfarencorps der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1435. Für Freitag, 11. Oktober, sind noch Plätze frei. Reservierung unter Telefon 02104 2118014.

RP-Foto: Stephan Köhlen

(arue)