Oktoberfest in Mettmann feiern O’zapft is auch wieder am Adlerberg

Typische Bierfestgarnituren werden in der Location platziert, der Saal in einen Bierzelttraum verwandelt. Hier einen Platz zu ergattern, das gilt schon als eine gewisse Herausforderung. Für den Eröffnungsabend am 22. September, 19 Uhr, berichtet der Gastgeber nicht ohne Stolz, gibt es nur noch Restkarten. Die Band „Alpenbanditen“ eröffnet den Abend, später legt ein DJ auf. Als Philip Demelt 2017 erstmals zum Alpenglühen eingeladen hat, wurde vier Tage gefeiert, in diesem Jahr sind es nur drei: Nach dem Auftakt an diesem Freitag geht es Samstag, 23. September, 19 Uhr weiter. Dann wird zu DJ-Musik gefeiert, die musikalische Bandbreite reicht von bayerischen Hits über Schlager bis zu aktuellen Chartstürmern. Das Programm ist auch für den dritten Feiertag, Freitag, 29. September, angesagt.